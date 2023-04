April 11, 2023 / 06:44 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ ప‌ద‌హారో మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ ఢీ కొంటున్నాయి. ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ ఆస‌క్తిక‌రంగా ఉండ‌నుంది. హ్యాట్రిక్ ఓట‌ముల‌తో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో అట్ట‌డుగున ఉన్న డేవిడ్ వార్న‌ర్ సేన బోణీ కొట్టాల‌నే క‌సితో ఉంది. ఆడిన రెండు మ్యాచుల్లో కంగుతిన్న ముంబై విజ‌యం సాధించాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది. దాంతో, ఇరు జ‌ట్లకు ఈ మ్యాచ్ చాలా కీల‌కం కానుంది. ఈ పోరులో గెలిచేది ఎవ‌రు? అనేది మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తేల‌నుంది.

Hello from Delhi 👋

All set for Match 1️⃣6️⃣ in the #TATAIPL as the @DelhiCapitals face @mipaltan at home 👌🏻👌🏻

Which side are you backing tonight in the #DCvMI clash 🤔 pic.twitter.com/Lf0vYYGhRY

— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2023