May 16, 2023 / 11:54 AM IST

IPL 2023 | ఐపీఎల్‌ 62వ మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ జట్టు సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌పై 34 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో గుజరాత్‌ ప్లేఆఫ్‌కు అర్హత సాధించింది. ఈ సీజన్‌లో ప్లే ఆఫ్‌కు అర్హత సాధించిన తొలి జట్టుగా నిలిచింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా కీలక పరిణామం చోటు చేసుకున్నది. కెప్టెన్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యాపై కోచ్‌ ఆశిష్‌ నెహ్రా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. జట్టు ఆట తీరుపై నెహ్రా ఆగ్రహం పలుమార్లు తీవ్ర అసంతృప్తికి గురయ్యాడు. 2022లో ఐపీఎల్‌ కోచ్‌ పదవి చేపట్టి నుంచి తొలిసారిగా ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు. హైదరాబాద్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి గుజరాత్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది.

Ashish Nehra is highly angry that he is not listening to Hardik Pandya. This is Ashish Nehra for you.#GTvsSRH #SRHvsGT pic.twitter.com/X2zEZqzQrc

— Vikram Rajput (@iVikramRajput) May 15, 2023