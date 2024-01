January 9, 2024 / 03:35 PM IST

Indian Hockey : ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్‌(Paris Olympics) మందు హాకీ ఇండియా కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. డ‌చ్ కోచ్ హెర్మ‌న్ క్రూయిజ్(Herman Kruis)ను హై ఫ‌ర్మార్మెర్స్ డైరెక్ట‌ర్‌గా నియ‌మించింది. కోచ్‌గా రెండు ద‌శాబ్ధాల‌కు పైగా అనుభ‌వం ఉన్న‌ హెర్మ‌న్‌ను హై ఫ‌ర్మార్మ‌ర్స్ డైరెక్ట‌ర్‌గా నియ‌మిస్తున్న‌ట్టు మంగ‌ళ‌వారం ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ సంద‌ర్భంగా కొత్త‌గా బాధ్య‌తలు చేప‌ట్ట‌నున్న హెర్మ‌న్‌ను హాకీ ఇండియా అధ్య‌క్షుడు దిలీప్ ట‌ర్కీ(Dilip Tirkey) అభినందించాడు. ఏడాది సెప్టెంబ‌ర్ వ‌ర‌కు హెర్మ‌న్ ఈ ప‌ద‌విలో కొన‌సాగనున్నాడు. ఈ స‌మ‌యంలో అత‌డు జాతీయ స్థాయిలో సీనియ‌ర్, జూనియ‌ర్ జ‌ట్ల‌కు త‌న సేవ‌లందించ‌నున్నాడు. గ‌తంలో జూనియ‌ర్ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో భార‌త మ‌హిళ‌ల‌, పురుషుల జ‌ట్ల‌కు మెల‌కువలు నేర్పించిన అనుభ‌వం అత‌డికి ఉంది.

We extend a warm welcome to Mr. Herman Kruis as the new ‘High Performance Director’ of Hockey India.

With over two decades of experience, Herman would be overseeing the National Junior and Senior programs of Hockey India, including the Coaches Education Pathway.

For more… pic.twitter.com/9HJpplv9c8

— Hockey India (@TheHockeyIndia) January 9, 2024