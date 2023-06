June 8, 2023 / 05:44 PM IST

WTC Final 2023 : ప్ర‌పంచ‌ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్ రెండో రోజు భార‌త బౌల‌ర్లు జోరు కొన‌సాగించారు. తొలి సెష‌న్‌లో కీల‌కైమ‌న మూడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. దాంతో, ఆస్ట్రేలియాలో లంచ్ బ్రేక్ స‌మ‌యానికి 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 422 ర‌న్స్ కొట్టింది. కీప‌ర్ అలెక్స్ క్యారీ (22), కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్(2) క్రీజులో ఉన్నారు. మిచెల్ స్టార్క్ ఔట‌య్యాక వీళ్లు జాగ్ర‌త్త‌గా ఆడి స్కోర్ 400 దాటించారు. ఓవ‌ర్ నైట్ స్కోర్ 95తో రెండో రోజు క్రీజులోకి వ‌చ్చిన స్టీవ్ స్మిత్(121) సెంచ‌రీ సాధించాడు. సిరాజ్ ఓవ‌ర్లో రెండు ఫోర్లు బాది వంద‌కు చేరువ‌య్యాడు.

