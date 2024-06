June 21, 2024 / 03:35 PM IST

జోహ‌న్న‌స్‌బ‌ర్గ్‌: ఈ ఏడాది నవంబ‌ర్‌లో భార‌త క్రికెట్ జ‌ట్టు ద‌క్షిణాఫ్రికాలో(South Africa Tour) ప‌ర్య‌టించ‌నున్న‌ది. ఆ రెండు జ‌ట్ల మ‌ధ్య నాలుగు టీ20 మ్యాచ్‌లు జ‌ర‌గ‌నున్నాయి. దీనిపై ఇవాళ సీఎస్ఏ, బీసీసీఐ సంయుక్త ప్ర‌క‌ట‌న జారీ చేశాయి. క్రికెట్ సౌతాఫ్రికా రిలీజ్ చేసిన షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం.. న‌వంబ‌ర్ 8వ తేదీన డ‌ర్బ‌న్‌లో తొలి మ్యాచ్ ఉంటుంది. న‌వంబ‌ర్ 10న గీబెరాలో, 13న సెంచూరియ‌న్‌లో, 15వ తేదీన జోహ‌న్న‌స్‌బ‌ర్గ్‌లో ఆడ‌నున్నారు. ద‌క్షిణాఫ్రికా క్రికెట్‌కు ఎప్పుడూ స‌హ‌క‌రిస్తున్న బీసీసీఐకి థ్యాంక్స్ చెబుతున్న‌ట్లు సీఎస్ఏ చైర్మెన్ లాస‌న్ నాయిడో తెలిపారు. రెండుదేశాల మ‌ధ్య బ‌ల‌మైన బంధం ఉంద‌ని బీసీసీఐ కార్య‌ద‌ర్శి జే షా వెల్ల‌డించారు.

CSA AND BCCI ANNOUNCE UPCOMING SERIES

Cricket South Africa (CSA) and the Board of Control for Cricket in India (BCCI) are delighted to confirm the scheduling of yet another thrilling KFC T20 International (T20I) series, which will see India traveling to South Africa in November… pic.twitter.com/6xn8AkpK51

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) June 21, 2024