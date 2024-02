February 26, 2024 / 11:49 AM IST

IND vs ENG 4th Test : రాంచీ టెస్టులో ప‌ట్టుబిగించిన టీమిండియా(Team India) గెలుపు వాకిట‌ ఒక్క‌సారిగా త‌డ‌బ‌డింది. ఇంగ్లండ్ యువ స్పిన్న‌ర్లు టామ్ హ‌ర్ట్లే, షోయ‌బ్ బ‌షీర్ విజృంభ‌ణతో 16 ప‌రుగుల వ్య‌వ‌ధిలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. 100 ర‌న్స్‌కే మూడు వికెట్లు ప‌డిన ద‌శ‌లో.. శుభ్‌మ‌న్ గిల్(18), ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(5)లు ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. లంచ్ స‌మ‌యానికి భార‌త్ స్కోర్ 118/3.

వీళ్లిద్ద‌రూ నాలుగో వికెట్‌కు 64 బంతుల్లో 18 ర‌న్స్ జోడించారు. భార‌త్ విజ‌యానికి ఇంకా 74 ప‌రుగులు కావాలి. ఎలాగైనా స‌రే సిరీస్ స‌మం చేయాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉన్న‌ ఇంగ్లండ్‌కు మ‌రో 7 వికెట్లు అవ‌స‌రం. అయితే.. లంచ్ త‌ర్వాత భార‌త ఆట‌గాళ్లు దూకుడుగా ఆడుతారా? ఇంగ్లండ్ స్పిన్ ద్వ‌యానికి దాసోహ‌మ‌వుతారా? అనేది చూడాలి.

It’s Lunch on Day 4 of the Ranchi Test!#TeamIndia added 78 runs to their overnight score to move to 118.

Stay Tuned for Second Session! ⌛️

Scorecard ▶️ https://t.co/FUbQ3Mhpq9 #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/zm1uhmKo73

— BCCI (@BCCI) February 26, 2024