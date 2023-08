August 8, 2023 / 04:13 PM IST

Rohit Sharma : మ‌రో రెండు నెలల్లో సొంత గ‌డ్డ‌పై వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI World Cup 2023) స‌మ‌రం మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. ఈ మెగా టోర్నీలో భార‌త జ‌ట్టు ఫేవ‌రెట్‌గా బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) జ‌ట్టు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో అనుస‌రించ‌బోయే వ్యూహాల గురించి వివ‌రించాడు. ట్రోఫీ గెల‌వాలంటే నిల‌క‌డ‌గా ఆడ‌డం చాలా ముఖ్య‌మ‌ని ఈ సందర్భంగా రోహిత్ అన్నాడు. వెస్టిండీస్‌లోని బార్బ‌డోస్‌ (Barbados)లో వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీ టూర్‌(Cricket World Cup 2023 Trophy Tour)లో పాల్గొన్న హిట్‌మ్యాన్ ఓపిక‌గా ఉండ‌డం ఎంత అవ‌స‌ర‌మో చెప్పాడు.

‘ఈసారి మ‌ళ్లీ సొంత గ‌డ్డ‌పై వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఆడ‌నున్నాం. అందుకు అభిమానులే కాకుండా మేమంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. దాంతో, ప‌రిస్థితుల్ని మాకు త‌గ్గ‌ట్టు మ‌ల‌చుకుంటామ‌ని న‌మ్ముతున్నా. అయితే.. అందుకు చాలా ప్ర‌యాణం చేయాల్సి ఉంది. ఒక్క‌టి రెండు రోజుల్లో వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ గెల‌వ‌లేమ‌ని మాకూ తెలుసు. నెల, నెల‌న్న‌ర రోజులు అద్భుతంగా, నిల‌క‌డ‌గా ఆడాలి’ అని రోహిత్ చెప్పుకొచ్చాడు.

Rohit Sharma takes a trip down memory lane as India gear up with optimism for the upcoming home @cricketworldcup 🤩https://t.co/RTv7RcG0hO

— ICC (@ICC) August 8, 2023