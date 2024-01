January 3, 2024 / 05:07 PM IST

IND vs SA 2nd Test: భారత్‌తో కేప్‌టౌన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కీలక టెస్టులో సౌతాఫ్రికా చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకుంది. టీమిండియా స్టార్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ పేస్‌కు దాసోహమైన సఫారీలు.. 23.2 ఓవర్లలో 55 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయ్యారు. తద్వారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ నుంచి నిషేధం ఎత్తివేశాక ఆ జట్టుకు ఇదే అత్యల్ప స్కోరు. ఇదివరకు దక్షిణాఫ్రికాకు అత్యల్ప స్కోరు 73గా ఉంది. స్వదేశంలో మాత్రం.. ఆ జట్టుకు ఇది రెండో అత్యల్ప స్కోరు. అంతకుముందు 2016లో జోహన్నస్‌బర్గ్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సఫారీలు 83 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయ్యారు.

నిషేధం ఎత్తివేయకముందు సౌతాఫ్రికా అత్యల్ప స్కోరు 30 పరుగులుగా నమోదైంది. 1896లో గబేరా వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన టెస్టులో సఫారీలు.. 30 రన్స్‌కే చేతులెత్తేశారు. కేప్‌టౌన్‌లో కూడా 1899లో ఇంగ్లండ్‌పై జరిగిన మ్యాచ్‌లో 35 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయ్యారు. అయితే ఇదంతా నిషేధం విధించకముందు. 1971లో వర్ణ వివక్ష కారణంగా ఆ జట్టుపై ఐసీసీ రెండు దశాబ్దాల (21 ఏండ్ల) పాటు నిషేధం విధించింది. 1992లో ఆ జట్టు తిరిగి అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ లోకి అడుగుపెట్టింది. నిషేధం ఎత్తివేశాక టెస్టులలో ఆ జట్టుకు ఇదే అత్యల్ప స్కోరు.

నిషేధానికి ముందు సఫారీల లోయెస్ట్‌ టోటల్స్‌..

– ఇంగ్లండ్‌పై 30 (1896)

– ఇంగ్లండ్‌పై 30 (1924)

– ఇంగ్లండ్‌పై 35 (1899)

– ఆసీస్‌పై 36 (1932)

– ఇంగ్లండ్‌పై 43 (1889)

నిషేధం తర్వాత లోయెస్ట్‌ టోటల్స్‌..

– భారత్‌పై 55 (2024)

– శ్రీలంకపై 73 (2018)

– భారత్‌పై 79 (2015)

– ఇంగ్లండ్‌పై 83 (2016)

– South Africa register their lowest score at home in Test cricket history.

– South Africa register their lowest score vs India in Test cricket history.

