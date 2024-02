February 4, 2024 / 06:08 PM IST

Shubman Gill: టీమిండియా యువ బ్యాటర్‌, గతేడాది ఫార్మాట్‌తో సంబంధం లేకుండా పరుగుల వరద పారించిన శుభ్‌మన్‌ గిల్‌కు భారత క్రికెట్‌ జట్టు మేనేజ్‌మెంట్‌ అల్టిమేటం జారీ చేసిందా..? వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత ఫామ్‌ కోల్పోయి దారుణంగా విఫలమవుతున్న గిల్‌కు వైజాగ్‌లో టెస్టులో ఆడకుంటే జట్టులోంచి తీసేస్తామని హెచ్చరించిందా..? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తున్నది. ఇంగ్లండ్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్‌లో జరిగిన తొలి టెస్టులో రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో విఫలమయ్యాక గిల్‌కు టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌తో పాటు కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌ కూడా చాలా సీరియస్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చినట్టు సమాచారం.

జాతీయ మీడియాలో వస్తున్న కథనాల ప్రకారం.. హైదరాబాద్‌ టెస్టు వైఫల్యం తర్వాత గిల్‌కు టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అల్టిమేటం జారీ చేసిందట. వైజాగ్‌ టెస్టులో ఆడకుంటే జట్టులో చోటు కోల్పోవడం పక్కా అని, మెరుగైన ప్రదర్శన ఒక్కటే తనను కాపాడుతుందని హెచ్చరించిందట. రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌ కూడా గిల్‌కు కాస్త కటువుగానే ఈ విషయం చెప్పినట్టు సమాచారం. అయితే వైజాగ్‌ టెస్టులో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 46 బంతులాడి 34 పరుగులు చేసిన గిల్‌.. ఫర్వాలేదనిపించినా టీమ్‌ ఆశించిన రేంజ్‌లో రాణించలేకపోయాడు. దీంతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ అతడికి డూ ఆర్‌ డై మాదిరిగా అయిపోయింది. అందుకే కసిగా ఆడిన గిల్‌.. ఎట్టకేలకు గతేడాది అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో సెంచరీ చేసిన తర్వాత సుమారు ఏడాదికాలానికి శతకం బాదాడు. ఈ శతకంతో అతడు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నట్టే..

This is the Shubman Gill we know! Can’t keep a good player quiet for long. Well played and keep going @ShubmanGill 👏🏽 #INDvENG pic.twitter.com/AkTa4D8fef

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 4, 2024