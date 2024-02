Bumrah vs Stokes: నావల్ల కాదంటూ బ్యాట్ పడేసిన స్టోక్స్‌.. బుమ్రా దెబ్బకు ఇంగ్లండ్‌ సారథికి మైండ్‌ బ్లాక్‌

February 3, 2024 / 05:50 PM IST

Bumrah vs Stokes: క్రికెట్‌లో కొంతమంది ప్రముఖ బ్యాటర్లు, బౌలర్ల మధ్య సాగే సమరాలు నిత్యం ఆటను రక్తి కట్టిస్తాయి. ఆధునిక క్రికెట్‌లో ఆ జాబితాలో బెన్‌ స్టోక్స్‌ – జస్ప్రిత్‌ బుమ్రా లు కచ్చితంగా ఉంటారు. భారత పర్యటనలో స్టోక్స్‌కు బుమ్రా కొరకరాని కొయ్యలా మారాడు. హైదరాబాద్‌ టెస్టులో ఆడేందుకు ఏమాత్రం వీలుగా లేని అన్‌ప్లేయబుల్‌ డెలివరీతో స్టోక్స్‌కు బోల్తా కొట్టించిన బుమ్రా.. తాజాగా వైజాగ్‌ టెస్టులోనూ అదే మ్యాజిక్‌ రిపీట్‌ చేశాడు. బుమ్రా వేసిన బంతికి స్టోక్స్‌.. ‘ఇక నా వల్ల కాదు. నీ బౌలింగ్‌లో నేను బ్యాటింగ్‌ చేయనురా సామి’ అంటూ బ్యాట్‌ కింద పడేసి ఏమీ చేయలేని అసహనంతో క్రీజును వదిలాడు. స్టోక్స్‌ను బుమ్రా ఔట్‌ చేసిన డెలివరీని కచ్చితంగా చూసి తీరాల్సిందే..

ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భాగంగా టీ విరామం తర్వాత బెయిర్‌ స్టో, బెన్‌ ఫోక్స్‌, రిహాన్‌ అహ్మద్‌ల వికెట్లు కోల్పోయాక టామ్‌ హర్ట్లీతో కలిసి 8వ వికెట్‌కు 47 పరుగులు జోడించి భారత్‌ చేసిన పరుగుల లక్ష్యాన్ని కరిగిస్తున్నాడు బెన్‌ స్టోక్స్‌. ఈ క్రమంలో అశ్విన్‌, కుల్‌దీప్‌, ముఖేశ్‌ కుమార్‌ ల బౌలింగ్‌ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కుంటున్నాడు. అయితే అప్పుడే రోహిత్‌ బుమ్రాను బరిలోకి దించాడు.

ఎలా ఆడాలి..?

బుమ్రా వేసిన ఆ ఓవర్లో తొలి బంతికి స్టోక్స్‌ పరుగులేమీ చేయలేదు. రెండో బాల్‌ను బుమ్రా కట్టర్‌ సంధించాడు. ఆఫ్‌ స్టంప్‌ దిశగా తక్కువ ఎత్తులో వచ్చిన ఆ బంతిని స్టోక్స్‌ డిఫెండ్‌ చేయబోయాడు. కానీ అది కాస్తా మిస్‌ అయి ఆఫ్‌ స్టంప్‌ను పడగొట్టింది. అంతే స్టోక్స్‌.. వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా అక్కడే బ్యాట్‌ పడేసి ‘ఎలా ఆడాలి ఈ బాల్‌’ అన్నట్టుగా నిరాశతో వెనుదిరిగాడు.

బుమ్రా ఈ మ్యాచ్‌లో బెన్‌ స్టోక్స్‌తో పాటు ఓలీ పోప్‌ను యార్కర్‌తో బౌల్డ్‌ చేసిన బంతి కూడా హైలైటే. బుమ్రా సంధించిన యార్కర్‌ను పోప్‌ డిఫెండ్‌ చేయబోగా అది కాస్తా మిస్‌ అయి మిడిల్‌స్టంప్‌ను ఎగురగొట్టింది. ఇక జో రూట్‌, జానీ బెయిర్‌ స్టోలు కూడా బుమ్రా బాధితులే. బుమ్రా బంతులకు ఈ ఇద్దరూ స్లిప్స్‌లో గిల్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యారు.

బుమ్రా రికార్డులు..

వైజాగ్‌ టెస్టుతో కలిపి ఇప్పటివరకూ తన కెరీర్‌లో 34 టెస్టులు ఆడిన బుమ్రాకు స్టోక్స్‌ వికెట్‌ 150వది కావడం గమనార్హం. తద్వారా భారత్‌ నుంచి అతి తక్కువ బంతులలో ఈ ఘనత సాధించిన బౌలర్లలో బుమ్రా అశ్విన్, కపిల్‌ దేవ్‌, మహ్మద్‌ షమీలను అధిగమించాడు. 150 వికెట్లు తీయడానికి బుమ్రా 6,781 బంతులను తీసుకుంటే ఉమేశ్‌ యాదవ్‌ 7,661 బంతుల్లో ఈ ఘనత సాధించాడు. మహ్మద్‌ షమీ (7,755), కపిల్‌ దేవ్‌ (8,378), అశ్విన్‌ (8,380)లు తర్వాత స్థానాల్లో నిలిచారు.

BUMRAH HAS THE BEST BOWLING AVERAGE IN TEST CRICKET IN LAST 100 YEARS. 🤯🐐 pic.twitter.com/iOIlt2Jxwy

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 3, 2024