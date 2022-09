IND vs AUS | విజయం తర్వాత కోహ్లీ, రోహిత్ సెలబ్రేషన్స్.. వీడియో వైరల్

September 26, 2022 / 04:25 PM IST

ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన ఉత్కంఠ భరిత మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు విజయం సాధించింది. ఈ విజయంలో స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ కీలకపాత్ర పోషించారు. మ్యాచ్ చివరి ఓవర్లో తొలి బంతికి సిక్సర్ బాది ఒత్తిడి తొలగించిన కోహ్లీ.. ఆ మరుసటి బంతికే పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ సమయంలో కోహ్లీని భుజం తట్టి మెచ్చుకున్నాడు కెప్టెన్ రోహిత్.

ఆ తర్వాత అక్కడే మెట్లపై కూర్చొని మ్యాచ్ ముగింపు కోసం ఎదురు చూసిన వీళ్లిద్దరూ.. మ్యాచ్ గెలవగానే ఒకరినొకరు కౌగిలించుకున్నారు. రోహిత్ వీపుపై తడుతూ కోహ్లీ మెచ్చుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నారు. కాగా, ఇంతకుముందు ఈ ఇద్దరు స్టార్ ఆటగాళ్ల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటోందని, ఇద్దరి మధ్య గొడవలు ఉన్నాయని వార్తలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

Virat Kohli and Rohit Sharma, divided by fans united by passion and love towards country and TEAM INDIA 🇮🇳#INDvAUS #SuryakumarYadav #KingKohli #HardikPandya pic.twitter.com/JJEj2XF09N

— Anshul Talmale (@TalmaleAnshul) September 25, 2022