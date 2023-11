Mohammed Shami: నెత్తిన పెట్టుకోవాల్సిన ట్రోఫీని కాలితో..! మార్ష్ తీరుపై షమీ ఆగ్రహం

November 25, 2023 / 01:53 PM IST

Mohammed Shami: వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ గెలిచిన తర్వాత ఆసీస్‌ ఆల్‌ రౌండర్‌ మిచెల్‌ మార్ష్‌ చేసిన పనిపై విమర్శల వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. అతడి తీరుపై ఇదివరకే భారత క్రికెట్‌ అభిమానులతో పాటు మాజీ క్రికెటర్లు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించగా తాజాగా సీనియర్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ కూడా మార్ష్‌పై ఫైర్‌ అయ్యాడు. నెత్తిమీద పెట్టుకోవాల్సిన ట్రోఫీమీద కాళ్లు పెట్టడం కరెక్ట్‌ కాదని, ఇది చాలా బాధాకరమని చెప్పాడు.

వరల్డ్‌ కప్‌ ముగిసిన వెంటనే తన స్వగ్రామం అమ్రోహలో గడుపుతున్న ద షమీ, మార్ష్‌ తీరుపై స్పందిస్తూ.. ‘ఆ ఫోటో చూడగానే నేను చాలా బాధపడ్డా. వరల్డ్‌ కప్‌ ట్రోఫీ కోసం ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఆడిన పది జట్లు పోటీ పడతాయి. నెత్తిమీద పెట్టుకుని ఆరాదించాల్సిన ట్రోఫీని కించపరిచే విధంగా అలా కాళ్లు పెట్టడం సరికాదు. అతడు అలా ట్రోఫీ మీద కాలుపెట్టడం నాకు చాలా బాధగా అనిపించింది…’ అని అన్నాడు.

Mohammed Shami said – “I am hurt. The Trophy for which all the teams in the World fight, the Trophy which you want to lift over your head, keeping a foot on that Trophy did not make me happy”. (On Mitchell Marsh rested his foot on the World Cup) pic.twitter.com/TvtiIpiObJ

