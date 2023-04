April 24, 2023 / 09:25 PM IST

IPL 2023 : సొంత గ్రౌండ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్లు చెల‌రేగారు. వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ సూప‌ర్ బౌలింగ్‌తో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌ని దెబ్బ‌కొట్టాడు. దాంతో, ఢిల్లీ 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 144 ర‌న్స్ చేసింది. అయితే. మ‌నీశ్ పాండే(34), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(34) నిల‌బ‌డ‌డంతో ఢిల్లీ పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేసింది. భువ‌నేశ్వ‌ర్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో అన్రిచ్ నార్జ్(2), రిప‌ల్ ప‌టేల్(5) ర‌నౌట‌య్యారు. ఆఖ‌రి బంతికి కుల్దీప్ యాద‌వ్ (4) బౌండ‌రీ బాదాడు. దాంతో, ఢిల్లీ 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 144 ర‌న్స్ చేసింది.

