June 26, 2024 / 04:35 PM IST

Paris Olympics : ప్ర‌తిష్ఠాత్మిక‌ ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ కోసం హాకీ ఇండియా(Hockey India) పురుషుల జ‌ట్టును ప్ర‌క‌టించింది. మెగా టోర్నీ కోసం 19 మందితో కూడిన భారీ బృందాన్ని ఎంపిక చేసిన‌ట్టు తెలిపింది. విశ్వ క్రీడ‌ల్లో పాల్గొనే టీమిండియాకు హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సింగ్ (Harmanpreet Singh) కెప్టెన్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నున్నాడు. వెట‌ర‌న్ ఆట‌గాళ్లు పీఆర్ శ్రీ‌జేష్, మ‌న్‌ప్రీత్ సింగ్‌ల‌తో పాటు ప‌లువురు సీనియ‌ర్లు స్క్వాడ్‌లో చోటు ద‌క్కించుకున్నారు. గోల్ కీప‌ర్ శ్రీ‌జేష్, మిడ్‌ఫీల్డ‌ర్ మ‌న్‌ప్రీత్‌లకు ఇది నాలుగో ఒలింపిక్స్ కావ‌డం విశేషం. ఇక రిజ‌ర్వ్ ఆట‌గాళ్లుగా నీల‌కంఠ శ‌ర్మ‌, జుగ్రాజ్ సింగ్, కృష్ణ‌న్ బ‌హ‌దూర్‌లను సెలెక్ట‌ర్లు ఎంపిక‌ చేశారు.

విశ్వ‌క్రీడ‌ల‌కు భార‌త బృందం ఎంపిక‌పై భారీ క‌స‌ర‌త్తు చేశామ‌ని హెడ్‌కోచ్ క్రెగ్ ఫ‌ల్ట‌న్ (Craig Fulton) అన్నాడు.’ ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ కోసం టీమిండియా స్క్వాడ్ ఎంపిక కోసం చాలా క‌ష్ట‌ప‌డ్డాం. చాలామంది నైపుణ్యంగ‌ల ఆట‌గాళ్లే కావ‌డమే అందుకు కార‌ణం. స్క్వాడ్‌లోకి వ‌చ్చిన‌ ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ త‌మ అత్యుత్త‌మ ఆట ఆడుతార‌నే నమ్మ‌కం నాకుంది’ అని క్రెగ్ తెలిపాడు.

3️⃣0️⃣ Days to Go! Paris Olympics 2024 is almost here, and our Indian hockey team is all set to make history! 🇮🇳🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame #HockeyLayegaGold

