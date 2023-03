March 24, 2023 / 08:37 PM IST

MI vs UPW : ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) బిగ్‌ వికెట్ కోల్పోయింది. ఫామ్‌లో ఉన్న హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్‌(14)ను ఎకిల్‌స్టోన్ బౌల్డ్‌ చేసింది. దాంతో, 104 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ముంబై మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్(36), అమేలియా కేర్ క్రీజులో ఉన్నారు. అంత‌కుముందు హేలీ మాథ్యూస్ (26), బ్రంట్‌ రెండో వికెట్‌కు 38 ర‌న్స్ జోడించారు. 13 ఓవ‌ర్ల‌కు ముంబై మూడు వికెట్ల న‌ష్టానికి 104 ర‌న్స్ చేసింది.

31 ర‌న్స్ వద్ద ఓపెన‌ర్ య‌స్తికా భాటియా(21) ఔట‌య్యింది. అంజ‌లీ స‌ర్వానీ వేసిన ఐదో ఓవ‌ర్‌లో రెండో బంతికి కిర‌ణ్ న‌వగిరేకు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగింది. ధాటిగా ఆడిన య‌స్తిక‌, రాజేశ్వ‌రీ గైక్వాడ్ వేసిన మూడో ఓవ‌ర్‌లో పాయింట్‌లో రెండు బౌండ‌రీలు కొట్టింది. 7 ఓవ‌ర్ల‌కు ముంబై వికెట్ న‌ష్టానికి 53 ర‌న్స్ చేసింది.

BIG moment in the game 🤯

The current purple cap holder gets the #MI skipper!

That’s a massive wicket for @Sophecc19 & @UPWarriorz 🔥🔥

Follow the match ▶️ https://t.co/QnFsPljTL8#TATAWPL | #Eliminator | #MIvUPW pic.twitter.com/mu0lFbmWSj

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 24, 2023