Gukesh | ఫిడే క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నీ విజేత గుకేశ్‌.. అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డ్‌

April 22, 2024 / 08:03 AM IST

టొరంటో: భారత యువ సంచలనం గుకేశ్‌ (Gukesh) సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. సంచలన ప్రదర్శనతో ఫిడే క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నీలో విజయం సాధించాడు. దీంతో 17 ఏండ్లకే ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీ టైటిల్‌ దక్కించుకున్న అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఈ విజయంతో ప్రపంచ చాంపియన్‌ టైటిల్‌ పోరుకు అర్హత సాధించిన రెండో భారతీయుడిగా, మొదటి టీనేజర్‌గా నిలిచాడు. క్లాసికల్‌ వరల్డ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్‌లో చైనా గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌ డింగ్‌ లిరెన్‌తో తలపడనున్నాడు. అంతకు ముందు ఈ టోర్నికి భారత గ్రాండ్‌ మాస్టర్‌ విశ్వనాథన్‌ ఆనంద్‌ క్వాలిఫై అయ్యారు.

కీలకమైన 13వ రౌండ్‌లో ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన పిరౌజా అలీరెజాను ఓడించి 8.5 పాయింట్లతో టోర్నీలో సోలోగా అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్న గుకేశ్‌.. 47 ఎత్తుల్లో ప్రత్యర్థిని చిత్తు చేశాడు. తర్వాత జరిగిన 14వ, చివరి రౌండ్‌లో హికారు నకమురాతో మ్యాచ్‌ను డ్రా చేసుకున్నాడు. దీంతో ఫిడే క్యాండిటేట్స్‌ టోర్నీని సొంతం చేసుకున్నాడు.

ప్రపంచ చాంపియన్‌షిప్‌ ఆడనున్న గుకేశ్‌ను చెస్‌ లెజెండ్‌ విశ్వనాథన్‌ ఆనంద్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అతి పిన్న వయస్కుడైన చాలెంజర్‌గా మారినందుకు అభినందిచారు. నీ విజయానికి వాకా చెస్‌ (WacaChess) కుటుంబం చాలా గర్వపడుతున్నది. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో నీ ఆటను, ఎదుర్కొన్న తీరు తనకు చాలా గర్వంగా ఉందంటూ ఎక్స్‌లో వేధికగా అభినందించారు.

Congratulations to @DGukesh for becoming the youngest challenger. The @WacaChess family is so proud of what you have done . I’m personally very proud of how you played and handled tough situations. Enjoy the moment

— Viswanathan Anand (@vishy64theking) April 22, 2024