NZ vs AUS 1st Test : న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా(Australia) ఆల్‌రౌండ‌ర్ కామెరూన్ గ్రీన్ (103 నాటౌట్) సెంచ‌రీ బాదాడు. ఓవైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా ప‌ట్టువ‌ద‌ల‌ని విక్ర‌మార్కుడిలా పోరాడిన గ్రీన్.. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో తొలి శ‌త‌కం సాధించాడు. న్యూజిలాండ్ (Newzealand) పేస‌ర్ల ధాటికి టాప్ ఆటగాళ్లు విఫ‌ల‌మైన చోట సాధికారిక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాంతో, ఆస్ట్రేలియా మొద‌టిరోజు ఆట ముగిసే స‌రికి 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 279 ప‌రుగులు చేసింది. కివీస్ స్టార్ పేస‌ర్ హెన్రీ నాలుగు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆసీస్‌కు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. న్యూజిలాండ్ పేస‌ర్లు మ్యాట్ హెన్రీ, విలియం ఓ రూర్కే విజృంభించ‌డంతో తొలి సెష‌న్‌లోనే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓపెన‌ర్లు స్టీవ్ స్మిత్(31), ఖ‌వాజా (33), ల‌బూషేన్‌(1), ట్రావిస్ హెడ్‌(1)లు 89 ప‌రుగుల‌కే పెవిలియ‌న్ చేరారు. ఆ ద‌శ‌లో గ్రీన్ అస‌మాన ఆట‌తీరును క‌న‌బ‌రిచాడు.

