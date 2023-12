IPL Auction 2024: గంగూలీ రూ. 10 కోట్లు ఇప్పిస్తానన్నాడు : కుమార్‌ కుశాగ్ర తండ్రి

December 20, 2023 / 07:24 PM IST

IPL Auction 2024: ఐపీఎల్‌ మినీ వేలంలో ఎవరూ ఊహించిన విధంగా రూ. 7.2 కోట్లతో జాక్‌పాట్‌ కొట్టిన జార్ఖండ్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ కుమార్‌ కుశాగ్ర టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌ అయ్యాడు. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌లు అతడిని దక్కించుకునేందుకు పోటీపడ్డాయి. రూ. 20 లక్షల బేస్‌ ప్రైస్‌తో వేలంలోకి వచ్చిన కుశాగ్ర.. భారీ ధర దక్కించుకోవడంతో అతడు జార్ఖండ్‌ నుంచి మరో ధోని అవుతాడని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కుశాగ్ర జాక్‌పాట్ కొట్టడం వెనుక బెంగాల్‌ టైగర్‌ సౌరవ్‌ గంగూలీ హస్తం కూడా ఉందట. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా కుశాగ్ర తండ్రి శశికాంత్‌ తెలిపాడు.

వేలం తర్వాత తనను కలిసిన విలేకరులతో శశికాంత్‌ స్పందిస్తూ… ‘ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో ట్రయల్స్‌ జరుగుతున్నప్పుడు మేం అక్కడికి వెళ్లాం. అప్పుడే గంగూలీ కుశాగ్ర ఆటను చూసి అతడు త్వరలోనే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తరఫున ఆడతాడని, అతడి కోసం ఫ్రాంచైజీ రూ. 10 కోట్లు అయినా వెచ్చించి దక్కించుకుంటుదని మాతో చెప్పాడు. ట్రయల్స్‌లో కుశాగ్ర సిక్సర్లు కొట్టే తీరు, వికెట్ కీపింగ్‌ చేసే విధానాన్ని సునిశితంగా గమనించాడు. కుశాగ్ర వికెట్‌ కీపింగ్‌ స్టైల్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీని పోలి ఉందని మెచ్చుకున్నాడు..’ అని చెప్పాడు.

తాను ఎప్పుడూ ఏ స్థాయిలోనూ క్రికెట్‌ ఆడలేదని, ఆట గురించి తెలుసు గానీ ఏ టోర్నమెంట్లలో పాలు పంచుకోలేదని చెప్పిన శశికాంత్‌.. తన కొడుకుకు కోచింగ్‌ ఇచ్చింది కూడా తానేనని అన్నాడు. ‘నాకు క్రికెట్‌ గురించి పరిజ్ఞానం తక్కువే కానీ నా కొలిగ్‌ ఒకరు ఆర్ట్‌ అండ్‌ సైన్స్‌ ఆఫ్‌ క్రికెట్‌ బై బాబ్‌ వూమర్‌ బుక్‌ను సజెస్ట్‌ చేయడంతో దానిని పదుల సార్లు చదివాను. కుమార్‌కు మెరుగైన కోచింగ్‌ ఇచ్చేందుకు ఆ బుక్‌ నాకు సాయపడింది…’ అని శశికాంత్‌ అన్నాడు.

Kumar Kushagra’s father said, “Sourav Ganguly was impressed with Kushagra after the trials and told him that DC will even bid 10cr for him. His keeping skills also impressed Ganguly and even told him that there’s a bit of MS Dhoni in him”. (Indian Express). pic.twitter.com/cg8DA0wKnV

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 20, 2023