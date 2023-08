August 18, 2023 / 07:25 PM IST

Funny Run Out | క్రికెట్‌లో నైపుణ్యం ఎంత ముఖ్యమో.. ఫిట్‌నెస్‌ కూడా అంతే ప్రధానమని రుజువయ్యే మరో సంఘటన వెలుగుచూసింది. కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (సీపీఎల్‌)లో జరిగిన ఓ రనౌట్‌.. విండీస్‌ సింహబలుడు రాకీమ్‌ కార్న్‌వాల్‌ ఫిట్‌నెస్‌ లోపాన్ని ఎత్తిచూపింది. లీగ్‌లో భాగంగా గురువారం జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లో రాకీమ్‌ హాస్యాస్పద రీతిలో రనౌటై పెవిలియన్‌ చేరాడు. సెయింట్‌ లూసియా కింగ్స్‌, బార్బడోస్‌ రాయల్స్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌ ఈ ఫన్నీ ఇన్స్‌డెంట్‌కు వేదికైంది.

ఎంత నైపుణ్యం ఉన్నా ఫిట్‌నెస్‌ లేకపోతే క్రికెట్‌లో రాణించడం కష్టమని ఈ ఘటన మరోసారి రుజువు చేసింది. ఇన్నింగ్స్‌ తొలి బంతికి కార్న్‌వాల్‌ షార్ట్‌ ఫైన్‌ లెగ్‌ వైపు ఆడి సింగిల్‌ తీసేందుకు ప్రయత్నించాడు. అదే సమయంలో అక్కడ ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న ఫీల్డర్‌ మొదట తడబడ్డా ఆ తర్వాత బంతిని అందుకొని నాన్‌ స్ట్రయికర్‌ వికెట్ల వైపు విసిరాడు. అప్పటికే కైల్‌ మయేర్స్‌ పరుగు పూర్తి చేయగా.. రాకీమ్‌ మాత్రం క్రీజుకు చాలా దూరంలో నిలిచిపోయాడు. దీంతో తొలి బంతికి బార్బడోస్‌ వికెట్‌ కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారగా.. అభిమానులు ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన లూసియా కింగ్స్‌ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 201 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్‌ డుప్లెసిస్‌ (46), సీన్‌ విలియమ్స్‌ (47), చార్లెస్‌ (30) రాణించారు. బార్బడోస్‌ బౌలర్లలో జాసెన్‌ హోల్డర్‌ 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అనంతరం లక్ష్యఛేదనలో బార్బడోస్‌ 20 ఓవర్లలో 147 పరుగులకు ఆలౌటైంది. యాంగ్‌ (48) టాప్‌ స్కోరర్‌ కాగా.. మిగిలినవాళ్లంతా విఫలమయ్యారు.

