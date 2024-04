April 12, 2024 / 11:17 PM IST

LSG vs DC : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) రెండో విజ‌యం సాధించింది. మెగా టోర్నీలో హ్యాట్రిక్ విజ‌యాల‌తో దూసుకెళ్తున్న ల‌క్నో సూపర్ జెయింట్స్‌(Lucknow Super Giants)పై జ‌య‌భేరి మోగించింది. యువ ఆల్‌రౌండ‌ర్ జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్‌(55) అర్ధ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగ‌గా.. కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్(41) సాధికారిక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. చివ‌ర్లో స్ట‌బ్స్(15 నాఔట్), షై హోప్‌(11 నాటౌట్‌)లు ఆడుతూ పాడుతూ లాంఛ‌నం ముగించారు.

దాంతో ఢిల్లీ 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది హ్యాట్రిక్ ఓట‌మి త‌ప్పించుకుంది. పంత్ సేన పంచ్‌తో ల‌క్నో జైత్ర‌యాత్ర‌కు బ్రేక్ ప‌డింది. అంతేకాదు ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో 160కి పైగా స్కోర్ల‌ను 13సార్లు కాపాడుకున్న ల‌క్నోకు ఇది మింగుడుప‌డ‌ని ఓట‌మే.

ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో మాదిరిగా ప‌రాజ‌యాల ప‌రంప‌ర కొన‌సాగించిన ఢిల్లీ.. కీల‌క పోరులో జూలు విదిల్చింది. తొలుత బౌల‌ర్లు కుల్దీప్ యాద‌వ్(20/3), ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్‌(41/2)ల విజృంభ‌ణ‌తో ల‌క్నోను 167 పరుగుల‌కే క‌ట్ట‌డి చేసింది. అనంత‌రం ఓపెన‌ర్లు పృథ్వీ షా(32), డేవిడ్ వార్న‌ర్‌(8)లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే ఔట‌య్యారు.

Dragged 🔛

As unfortunate as it gets for #DC opener David Warner as Yash Thakur strikes ⚡️⚡️

Watch the match LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #LSGvDC pic.twitter.com/MQng1666XE

— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2024