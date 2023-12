December 19, 2023 / 03:29 PM IST

IPL 2024 Mini Auction : ఇండియ‌న్ ప్రీమియర్ 17వ సీజ‌న్ మినీ వేలంలో ప్యాట్ క‌మిన్స్(Pat Cummins) రికార్డు ధ‌ర ప‌లికాడు. ఈ స్టార్ పేస‌ర్‌ను స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sun Risers Hyderabad) రూ. 20.5 కోట్ల‌కు క‌మిన్స్‌ను కొనుగోలు చేసింది. దాంతో, అత‌డు ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో అత్య‌ధిక ధ‌ర ప‌లికిన ఆట‌గాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.

త‌ద్వారా 16వ సీజ‌న్ వేలంలో సామ్ క‌ర‌న్(ఇంగ్లండ్‌) రూ.18.25 కోట్లతో నెల‌కొల్పిన రికార్డును ఆసీస్ సార‌థి బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు. న్యూజిలాండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ డారిల్ మిచెల్ రూ.14 కోట్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

తొలి రెండు రౌండ్ల‌లో టాప్ 10 వీళ్లే

1. ప్యాట్ క‌మిన్స్(ఆస్ట్రేలియా) – రూ.20.5 కోట్లు – స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్

2. డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) – రూ. 14 కోట్లు – చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్

3. హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్(భార‌త్) – రూ.11.75 కోట్లు – పంజాబ్ కింగ్స్

4. రొవ్‌మ‌న్ పావెల్(వెస్టిండీస్) – రూ. 7.4 కోట్లు – ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్

Australia’s World Cup winning captain Pat Cummins is SOLD to @SunRisers for a HISTORIC INR 20.5 Crore 💰💰💰💰 #IPL pic.twitter.com/bpHJjfKwED

HISTORY CREATED here at the #IPLAuction

5. ట్రావిస్ హెడ్(ఆస్ట్రేలియా) – రూ. 6.80 కోట్లు – స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్

6. గెరాల్డ్ కోయెట్జీ (ద‌క్షిణాఫ్రికా) – రూ. 5 కోట్లు – ముంబై ఇండియ‌న్స్

7. క్రిస్ వోక్స్ (ఇంగ్లండ్) – రూ.4.2 కోట్లు – పంజాబ్ కింగ్స్

The Punjab Kings have a valuable buy in the form of Harshal Patel for a whopping price of INR 11.75 Crore 🔥🔥#IPLAuction | #IPL pic.twitter.com/YNyDPOzaQk

— IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023