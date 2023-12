IPL 2024 Auction: అందరికీ ఐశ్వర్యరాయ్‌ కావాలి.. కానీ..! ఆర్సీబీ దుస్థితిపై మాజీ అనలిస్టు ఇంట్రెస్టింగ్‌ కామెంట్స్‌

December 20, 2023 / 06:50 PM IST

IPL 2024 Auction: రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ)కి గతంలో అనలిస్టుగా పనిచేసిన ప్రసన్న అగోరం తాజాగా తన మాజీ ఫ్రాంచైజీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. వేలంలో ఆర్సీబీ అనుసరించిన వ్యూహాలపై విమర్శలను గుప్పిస్తూ అతడు చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఈ వేలంలో ఆర్సీబీ సమర్థమైన, స్టార్‌ బౌలర్లను తీసుకోవడంలో విఫలమైంది. తాజాగా ప్రసన్న.. టీమిండియా స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌తో లైవ్‌ వీడియోలో ఇదే విషయాన్ని ఎత్తిచూపుతూ అందాల తార ఐశ్వర్యరాయ్‌ ప్రస్తావన తెచ్చాడు.

ప్రసన్న మాట్లాడుతూ… ‘‘మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అందరం ఐశ్వర్యరాయ్‌ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాం. కానీ అది సాధ్యం కాదు కదా. అయితే పెళ్లి అయ్యాక వచ్చిన భార్యనే ‘నువ్వే నా ఐశ్వర్యరాయ్‌’అని చెబుతుంటాం. ఆ మాదిరిగానే ఆర్సీబీకీ ప్లేయర్లున్నారు. బౌలర్లను కూడా తీసుకున్నారు. కానీ మనం గుడ్డిగా వాళ్లనే నమ్మాలి…

@prasannalara unleashing on RCB with his Aishwarya Rai analogy

Literally laughed for a couple of mins

You aren’t just a man of big cricketing brains , you are a great entertainer too pdogg

Ash na literally couldn’t control his laugh

Video credits – @crikipidea @ashwinravi99 pic.twitter.com/5ERP3r3OO0

— Asvanth (@asvanth1808) December 19, 2023