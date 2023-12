December 4, 2023 / 01:12 PM IST

Virat Kohli : భార‌త స్టార్ బ్యాట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) ఆట‌కు ఫిదా అవ్వ‌ని వాళ్లు ఉండ‌రు. అందునే ఈ స్టార్ ఆట‌గాడు ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నాడు. మైదానంలో ఆట‌తో అల‌రించే విరాట్‌కు రెస్టారెంట్ వ్యాపారం(Restaurant Business) ఉందనే విష‌యం తెలిసిందే. అయితే.. ముంబైలో కోహ్లీకి చెందిన‌ ‘వ‌న్ 8 క‌మ్యూనే'(One 8 Commune) రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లిన ఓ అభిమానికి ఘోర అవ‌మానం జ‌రిగింది. ఈ విష‌యాన్ని స‌ద‌రు ఫ్యాన్ సోష‌ల్ మీడియా వీడియో ద్వారా అంద‌రితో పంచుకున్నాడు.

త‌మిళ‌నాడుకు చెందిన కోహ్లీ అభిమాని ముంబైలోని జూహూలో ఉన్న‌ ‘వ‌న్ 8 క‌మ్యూనే'(One 8 Commune) రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లాడు. అయితే.. తెల్ల‌ని ష‌ర్ట్, తెల్ల‌ని ధోతీ ధ‌రించిన అత‌డిని అక్క‌డి మేనేజ్‌మెంట్ డ్రెస్ కోడ్ స‌రిగ్గా లేద‌ని లోప‌లికి అనుమ‌తించ‌లేదు. ‘నేను రామ్‌రాజ్ కాట‌న్‌కు చెందిన ‘వెస్థి’ అనే మంచి ర‌కం ధ‌రించి కోహ్లీ రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లాను.

Person with Veshti was not allowed in @imVkohli ‘s Restaurant

Very nice da👌 pic.twitter.com/oTNGVqzaIz

— உன்னைப்போல் ஒருவன் (@Sandy_Offfl) December 2, 2023