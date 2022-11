November 18, 2022 / 10:35 AM IST

అడిలైడ్‌: ఆస్ట్రేలియా బ్యాట‌ర్ కెమ‌రూన్ గ్రీన్‌పై ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ స్లెడ్జింగ్ చేశాడు. అడిలైడ్‌లో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. ఆస్ట్రేలియా చేజింగ్ చేస్తున్న‌ప్పుడు.. 41వ ఓవ‌ర్‌ను డాస‌న్ వేశాడు. అయితే ఆ స‌మ‌యంలో బ‌ట్ల‌ర్ కొన్ని మైండ్ గేమ్స్‌కు తెర‌లేపాడు. రాబోయే ఐపీఎల్ 2023 వేలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బ‌ట్ల‌ర్ కామెంట్స్ చేశాడు. గ్రీన్‌ను మాట‌ల‌తో వేధించే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు.

It was good of @josbuttler to remind Cam Green about the upcoming IPL auction 😂

Textbook stuff this 👌 pic.twitter.com/bkLbdXmUQ4

— Cricket on BT Sport (@btsportcricket) November 17, 2022