Jos Buttler: ఎసొంటెసొంటి ఆట ఆడేటోనివి.. ఏం ఆడుతున్నవ్! ఏమైంది బట్లర్ భాయ్..

November 8, 2023 / 06:56 PM IST

Jos Buttler: నాలుగు సెంచరీలు.. 863 పరుగులు.. 57 సగటు.. 149 స్ట్రైక్‌ రేట్‌.. ఇదీ 2022లో ఇంగ్లండ్ పరిమిత ఓవర్ల సారథి జోస్‌ బట్లర్‌ ఐపీఎల్‌లో సాగించిన విధ్వంసం. ఐపీఎల్‌ లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ తరఫున బరిలోకి దిగే బట్లర్‌.. గడిచిన మూడేండ్లుగా ఆ జట్టు విజయాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. 2022 అంత కాకపోయినా ఈ ఏడాది మేలో ముగిసిన ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో కూడా బట్లర్‌ రాణించాడు. 14 మ్యాచ్‌లలో 392 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో కూడా నాలుగు అర్థ సెంచరీలున్నాయి. భారత్‌లో ఏ స్టేడియంలో మ్యాచ్‌ జరిగినా బంతిని బాదుడే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగే బట్లర్‌.. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ లో మాత్రం అత్యంత చెత్త ప్రదర్శనతో నిరాశపరుస్తున్నాడు.

భారత్‌లో టీ20లలో వీరవిహారం చేస్తున్న బట్లర్‌కు వన్డేలలో మాత్రం చెత్త రికార్డు ఉంది. తాజాగా నెదర్లాండ్స్‌తో మ్యాచ్‌ కలుపుకుని ఇక్కడ 15 మ్యాచ్‌లు ఆడిన బట్లర్‌.. 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్‌లో ఒక్కటంటే ఒక్క అర్థ సెంచరీ (43 హయ్యస్ట్‌ స్కోరు) కూడా నమోదుచేయలేదంటే అతడి వైఫల్యం ఎంత దారుణంగా సాగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ వన్డే ప్రపంచకప్‌లో బట్లర్‌ స్కోర్లు.. 43, 20, 9, 15, 8, 10, 1, 5 గా నమోదయ్యాయి.

