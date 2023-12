December 26, 2023 / 10:36 PM IST

IND vs SA 1st Test: భారత్‌ – దక్షిణాఫ్రికా మధ్య సెంచూరియన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో అరంగేట్రం చేసిన సఫారీ పేసర్‌ నండ్రె బర్గర్‌ మొదటి మ్యాచ్‌లోనే ఆకట్టుకున్నాడు. భారత్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భాగంగా మొదటి రోజు 15 ఓవర్లు బౌలింగ్‌ చేసిన బర్గర్‌.. నాలుగు మెయిడిన్లు చేసి 50 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. తొలి రోజు అతడి బౌలింగ్‌ చూశాక ఇంగ్లండ్‌ దిగ్గజ క్రికెటర్‌ కెవిన్‌ పీటర్సన్‌.. బర్గర్‌పై ఆసక్తికర కామెంట్స్‌ చేశాడు. బర్గర్‌ ఎక్కువగా నవ్వకుండా ఉంటే అది అతడికే మంచిదని కీలక సూచన చేశాడు.

బర్గర్‌ తొలి రోజు రెండు వికెట్లు పడగొట్టిన తర్వాత ఎక్స్‌ (ట్విటర్) వేదికగా పీటర్సన్‌ స్పందిస్తూ.. ‘నాకు నండ్రె బర్గర్‌ బౌలింగ్‌ చాలా బాగా నచ్చింది. అతడి పేస్‌ చాలా బాగుంది. కానీ అతడు నవ్వకుండా ఉండి బ్యాటర్లపై మరింత అగ్రెసివ్‌గా ఉంటే నేను అతడిని ఎక్కువ ఇష్టపడతా. బౌలింగ్‌ వేసిన తర్వాత బ్యాటర్ల వైపు చూసి నవ్వడం వల్ల బ్యాటర్లు తాము విజయం సాధించినట్టు అవుతుంది. వేగంగా బౌల్‌ చేయి, కావాలంటే ఇంకా వేగం పెంచుకో కానీ బాల్‌ వేసిన ప్రతీసారి నవ్వకు…’ అని ట్వీట్‌ చేశాడు.

I like Nandre Burger. I like his pace a lot. The only thing I’d like even more, is if he didn’t smile as much and got more aggressive!

Smiling at batters gives them a small win every single time.

Bowl fast, seriously fast and DO NOT smile after most deliveries!

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) December 26, 2023