April 22, 2024 / 12:16 PM IST

కోల్‌క‌తా: కోల్‌క‌తాతో జ‌రిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో బెంగుళూరు బ్యాట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) ఔటైన తీరు వివాదాస్ప‌దం అవుతున్న‌ది. హ‌ర్షిత్ రాణా వేసిన ఫుల్ టాస్ బంతికి.. కోహ్లీ క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట‌య్యాడు. బంతి న‌డుము కన్నా ఎక్కువ ఎత్తులో బ్యాట్‌కు త‌గిలినా.. ఫీల్డ్ అంపైర్ కోహ్లీని ఔట్‌గా ప్ర‌క‌టించారు. అయితే రివ్య్యూకు వెళ్లిన కోహ్లీకి అక్క‌డ కూడా చుక్కెదురైంది. థార్డ్ అంపైర్ కూడా కోహ్లీని ఔట్‌గానే ప్ర‌క‌టించారు. నిజానికి చాలా మంది అభిమానులు.. అంపైర్ల నిర్ణ‌యాన్ని త‌ప్పుప‌ట్టారు. కానీ సాంకేతిక కోణంలో కోహ్లీ ఔట్ అయిన‌ట్లు థార్డ్ అంపైర్ చెబుతున్నారు.

బంతి న‌డుము క‌న్నా ఎక్కువ ఎత్తులో వ‌చ్చినా.. ఆ స‌మ‌యంలో బ్యాట‌ర్ క్రీజ్‌లో ఉంటేనే దాన్ని నోబాల్‌గా ప్ర‌క‌టిస్తారు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో బంతి న‌డుము క‌న్నా ఎక్కువ ఎత్తులో వ‌చ్చింది. కానీ బ్యాట‌ర్ కోహ్లీ మాత్రం క్రీజ్ బ‌య‌ట నిలుచున్నాడు. అందువ‌ల్లే హ‌ర్షిత్ రాణా వేసిన బంతిని థార్డ్ అంపైర్ లీగ‌ల్ డెలివ‌రీగా ప్ర‌క‌టించాడు. బంతి బ్యాట్‌ను త‌గిలిన ప్ర‌దేశంలో కూడా కోహ్లీ బాడీ క‌న్నా ముందే ఉండ‌డం వ‌ల్ల అంపైర్ త‌న నిర్ణ‌యాన్ని ఈజీగా ప్ర‌క‌టించేశాడు.

విరాట్ కోహ్లీ న‌డుము 1.04 మీట‌ర్ల ఎత్తులో ఉన్న‌ట్లు టెక్నాల‌జీ ద్వారా తెలుస్తోంది. కానీ ఒక‌వేళ కోహ్లీ క్రీజ్‌లో నిలుచుని ఉంటే, అప్పుడు ఆ బంతి 0.92 మీట‌ర్ల ఎత్తులో బ్యాట్‌కు త‌గిలేది. అలాంట‌ప్పుడు ఆ బంతిని నోబాల్‌గా ప్ర‌క‌టించ‌లేం. ఐసీసీ నియ‌మావ‌ళిలోని 41.7 రూల్ ప్ర‌కారం నోబాల్ కాదు అని నిర్ధార‌ణ జ‌రిగింది.

Virat was indeed out as per the official rule book. The rule states that for a delivery to be considered a no ball, the ball must be at waist height as it crosses the stepping crease.

In Kohli’s situation, while the ball was at waist height when he encountered it, as it crossed… pic.twitter.com/RHLHZpnnTg

— Star Sports (@StarSportsIndia) April 21, 2024