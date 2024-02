February 24, 2024 / 12:08 PM IST

రాంచీ: ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న నాలుగ‌వ టెస్టులో.. వికెట్ కీప‌ర్ ధ్రువ్ జురెల్(Dhruv Jurel) అద్భుత‌మైన క్యాచ్ అందుకున్నాడు. జ‌డేజా వేసిన బౌలింగ్‌లో.. బ్యాట‌ర్ రాబిన్‌స‌న్ రివ‌ర్స్ స్వీప్ షాట్ ఆడాడు. అయితే ఆఫ్‌లైన్‌లో ప‌డ్డ బంతి.. రాబిన్‌స‌న్ గ్లౌజ్‌కు త‌గిలి కీప‌ర్ చేతుల్లోకి వెళ్లింది. వేగంగా ప్ర‌యాణిస్తున్న‌ ఆ బంతిని కీప‌ర్ ధ్రువ్ జురెల్ అంతే వేగంగా అందుకున్నారు. రెండో రోజు ఇంగ్లండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను బ్రేక్ చేయ‌డంలో ఈ క్యాచ్ కీల‌కంగా మారింది. ఆ త‌ర్వాత ఆ ఓవ‌ర్‌లోనే బాష‌ర్ ఔటయ్యాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో జ‌డేజా నాలుగు వికెట్లు తీసేశాడు. జురెల్ అందుకున్న క్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ ట్వీట్ చేసింది.ఆ వీడియోను వీక్షించండి.

I. C. Y. M. I

Fast hand Jurel ⚡️ ⚡️

That was one fine catch behind the stumps 👌 👌

Follow the match ▶️ https://t.co/FUbQ3Mhpq9 #TeamIndia | #INDvENG | @dhruvjurel21 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/yk0hkAcI8y

— BCCI (@BCCI) February 24, 2024