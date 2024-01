January 25, 2024 / 08:34 PM IST

Australia Open 2024: అమెరికా యువ సంచలనం, నాలుగో సీడ్‌ కోకో గాఫ్‌కు ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో భారీ షాక్ తగిలింది. సెమీస్‌ వరకూ అప్రతిహాత విజయాలతో సాగిన గాఫ్‌ పోరాటం తుది మెట్టుకు ముందే ఆగిపోయింది. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌, రెండో సీడ్‌ అరీనా సబలెంకతో ముగిసిన మ్యాచ్‌లో గాఫ్‌కు ఓటమి తప్పలేదు. గురువారం మెల్‌బోర్న్‌లోని రాడ్‌లీవర్‌ ఎరీనా వేదికగా జరిగిన మహిళల సింగిల్స్‌ సెమీఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో గాఫ్‌.. 6-7 (2-7), 4-6 తేడాతో సబలెంక చేతిలో ఓడిపోయింది. మరో సెమీస్‌లో చైనాకు చెందిన 21 ఏండ్ల అమ్మాయి, 12వ సీడ్‌ కెన్విన్‌ జెంగ్‌.. 6-4, 6-4 తేడాతో డయానా యస్త్రమ్‌స్క (ఉక్రెయిన్‌)ను ఓడించి ఫైనల్‌లో అడుగుపెట్టింది.

తాజా విజయంతో సబలెంక.. గతేడాది యూఎస్‌ ఓపెన్‌ ఫైనల్స్‌లో గాఫ్‌పై ఎదురైన ఓటమికి బదులు తీర్చుకున్నట్టైంది. ఆమెకు ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో వరుసగా ఇది రెండో ఫైనల్‌. తద్వారా 2016, 2017 తర్వాత వరుసగా రెండేండ్లు ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ ఫైనల్‌ చేరిన క్రీడాకారిణిగా రికార్డులకెక్కింది.

The dream of back-to-back #AusOpen titles remains alive for @SabalenkaA!

The reigning champion sees off the challenge of Coco Gauff 7-6(2) 6-4.

See you on Saturday, Aryna!

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2024