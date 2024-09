Cristiano Ronaldo | రొనాల్డో సరికొత్త చరిత్ర..! సోషల్‌ మీడియాలో 100 కోట్ల ఫాలోవర్స్‌..!

September 13, 2024 / 12:51 PM IST

Cristiano Ronaldo | ప్రపంచంలోనే గొప్ప ఫుల్‌బాల్‌ ప్లేయర్లలో క్రిస్టియాలో రొనాల్డో ఒకరు. ఈ పోర్చుగల్‌ ఫుల్‌బాల్‌ స్టార్‌ సరికొత్త రికార్డును సృష్టించాడు. సోషల్‌ మీడియాలో బిలియన్‌ ఫాలోవర్లు సొంతం చేసుకున్నాడు. అన్ని సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలన్నింటిలో ఫాలోవర్ల సంఖ్య వందకోట్లకు చేరుకుంది. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి వ్యక్తిగా నిలిచాడు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ట్వీట్‌ చేశాడు.

ఇది కేవలం సంఖ్య మాత్రమే కాదని.. అంతకు మించిన మీ ప్రేమాభిమానాలకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. మడైరా వీధుల నుంచి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వేదికల వరకు.. తాను ఎల్లప్పుడూ కుటుంబంతో పాటు అభిమానుల కోసమే ఆడానని తెలిపాడు. ప్రస్తుతం వంద కోట్ల మంది నా కోసం నిలబడ్డారని.. ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొన్న సమయంలో, ప్రతీ అడుగులోనూ మీరంతా అండగా ఉన్నారన్నారు. ఇది మన ప్రయాణం.. మనమంతా కలిస్తే ఏదైనా సాధించగలమని నిరూపించామని పేర్కొన్నారు. తనపై విశ్వాసం ఉంచి.. ఎల్లవేళలా అండగా నిలిచినందుకు, జీవితంలో భాగమైనందుకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానన్నారు.

తాను ఇంకా ఉత్తమ ప్రదర్శన చేయాలని ఉందని.. మరిన్ని విజయాలు సాధించి కొత్త రికార్డులు సృష్టించాలని అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. రొనాల్డో ఇటీవల యూట్యూబ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. యూట్యూబ్‌ ప్రారంభించని వారం రోజుల్లోనే ఫాలోవర్ల సంఖ్య 50 మిలియన్ల మార్క్‌ని దాటింది. యూట్యూబ్‌ అకౌంట్‌కి ప్రస్తుతం 6కోట్లకుపైగా ఫాలోవర్స్‌ ఉన్నారు. ఇక ఇన్‌స్టాలో 63.9కోట్ల మంది, ఎక్స్‌లో 11.3కోట్ల మంది, ఫేస్‌బుక్‌లో 17కోట్ల మంది ఫాలోవర్‌ ఉన్నారు.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024