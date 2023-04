April 17, 2023 / 09:23 PM IST

IPL 2023 : చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌ బ్యాట‌ర్లు దంచి కొట్టారు. దాంతో, ఆర్సీబీ ముందు 227 ప‌రుగుల టార్గెట్ పెట్టింది. ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే(83), శివం దూబే (52) అర్ధ శ‌తకాల‌తో చెల‌రేగారు. చివ‌ర్లో మోయిన్ అలీ(19), ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(10) ధ‌నాధ‌న్ ఆడ‌డంతో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి చెన్నై భారీ స్కోర్ చేసింది. హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్, మ్యాక్స్‌వెల్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో 16ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి.

