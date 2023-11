Mohammed Shami: భార్యపై కోపాన్ని బంతిపై చూపిస్తున్నావా షమీ..?

November 3, 2023 / 04:13 PM IST

Mohammed Shami: టచ్‌ చేస్తే క్యాచ్‌.. మిస్‌ అయితే వికెట్‌.. కర్మగాలి రెచ్చగొడితే ఆ బ్యాటర్‌కు సాగరసంగమమే అన్నట్టుగా సాగుతోంది వరల్డ్‌ కప్‌లో టీమిండియా వెటరన్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ బౌలింగ్‌ విధ్వంసం. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో టీమిండియా ఆడిన గత మూడు మ్యాచ్‌లలో రోహిత్‌ సేన విజయానికి కీలకంగా వ్యవహరించిన బౌలర్‌ షమీ అని చెప్పడంలో సందేహమే లేదు. ఈ ప్రపంచకప్‌కు ముందు అసలు జట్టులో ఉంటాడా..? లేదా..? అన్న అనుమానాల నుంచి టోర్నీ ఆడేందుకు అనుమతి దక్కినా తొలి నాలుగు మ్యాచ్‌లలో తుది జట్టులో చోటు దక్కకపోవడంతో ఇక షమీ పని అయిపోయినట్టే అనుకున్నారంతా. కానీ షమీ స్క్రిప్ట్‌ మరోలా ఉంది.

సమస్యల సుడిగుండంలో..

గత రెండుమూడేండ్లుగా షమీ తన కెరీర్‌లోనే అత్యంత గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కుంటున్నాడు. వృత్తిపరంగానే గాక వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా షమీ తీవ్ర క్షోభ అనుభవిస్తున్నాడు. తన మాజీ భార్య హసీన్‌ జహాన్‌ వేధింపులు, విడాకుల కేసు, తన కూతురును తనకు కాకుండా చేయడంతో ఒకదశలో ఆత్మహత్యకు కూడా పాల్పడేందుకు దారితీసిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. ఇక 2021 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్తాన్‌పై మ్యాచ్‌లో భారత్‌ పది వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోవడంతో ముస్లిం కావడం వల్లే పాకిస్తాన్‌కు అనుకూలంగా బౌలింగ్‌ చేశాడని షమీ బౌలింగ్‌పై సోషల్‌ మీడియాలో ట్రోలింగ్‌ వచ్చింది. ఇలాంటివి ఒక్కటి కాదు, సమస్యల సుడిగండంలో చిక్కుకున్న షమీ ఈ నాలుగేండ్లు దినదినగండంగా గడిపాడు. దీనికి తోడు పేలవ ఫామ్‌తో ఇక రిటైరైవవ్వడమే బెటర్‌ అన్న వాదనలు, జట్టులో చోటు కోల్పోయే దాకా వచ్చింది షమీ పరిస్థితి. గతేడాది టీ20 వరల్డ్‌ కప్ ముగిశాక పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో టీమిండియా దాదాపుగా షమీని పక్కనబెట్టింది.

He is Mohammed Shami, Indian Cricketer. My respect for him has gone up. 🔥

In the last 4 years, he faced fake charges from his wife. He could not meet his daughter when she was sick.

BJP supporters heckled him in the stadium with religious chanting and then he was kept out of… pic.twitter.com/jwYG78vtxp

— Amock (@Politics_2022_) November 2, 2023