August 3, 2024 / 10:44 AM IST

పారిస్: పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో అరుదైన ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. చైనా బ్యాడ్మింట‌న్ క్రీడాకార‌ణి హువాంగ్ యాకింగ్‌.. మిక్స్‌డ్ డ‌బుల్స్‌లో స్వ‌ర్ణ ప‌త‌కం గెలుచుకున్న‌ది. అయితే చైనా బృందంలోని మ‌రో బ్యాడ్మింట‌న్ క్రీడాకారుడు లియూ యుచెన్ ఆమెకు ప్ర‌పోజ్ చేశాడు. మెడ‌ల్ సెర్మ‌నీ స‌మ‌యంలో.. త‌న జేబుల్లో ఉన్న రింగు తీసి ప్ర‌పోజ్ చేశాడు. ఆ టైంలో కాస్త సిగ్గుప‌డిన ష్ల‌ర్ హువాంగ్ .. ఆ త‌ర్వాత ఓకే చెప్పేసింది. మోకాళ్ల‌పై కూర్చుని లియూ యుచెన్ త‌న‌ను పెళ్లి చేసుకోవాల‌ని కోరారు. ప్ర‌పోజ‌ల్‌కు ఎస్ చెప్పిన ఆమె.. ఆనంద‌భాష్పాల్ని రాల్చారు.

“I’ll love you forever! Will you marry me?”

“Yes! I do!”

OMG!!! Romance at the Olympics!!!❤️❤️❤️

Huang Yaqiong just had her “dream come true”, winning a badminton mixed doubles gold medal🥇with her teammate Zheng Siwei

Then her boyfriend Liu Yuchen proposed! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/JxMIipF7ij

