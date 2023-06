June 7, 2023 / 10:24 AM IST

పారిస్‌: ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ పురుషుల సెమీస్‌లోకి కార్లోస్ అల్క‌రాజ్(Carlos Alcaraz) ఎంట‌ర‌య్యాడు. క్వార్ట‌ర్స్‌లో అత‌ను 6-2, 6-1, 7-6 స్కోర్‌తో స్టెఫానోస్ సిట్‌సిపాస్‌పై విజ‌యం సాధించారు. సెమీస్‌లో జోకోవిచ్‌తో అల్క‌రాజ్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాడు. ఒక‌వేళ సెమీస్‌లో జోకోవిచ్‌ను ఓడిస్తే, అప్పుడు ఏటీపీ ర్యాంకింగ్స్‌లో మ‌ళ్లీ అల్క‌రాజ్ నెంబ‌ర్ వ‌న్ స్థానానికి వ‌స్తాడు. ఒక‌వేళ జోకోవిచ్ సెమీస్ గట్టు దాటితే అప్పుడు అత‌నికి మూడోసారి రోలాండ్ గారోస్ టైటిల్ ద‌క్కే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి.

Alcaraz sprints to the semifinals with a straight sets win 6-2, 6-1, 7-6(5) against Tsitsipas 💥

Watch the highlights ⬇️#RolandGarros pic.twitter.com/Lh3lsUEV14

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2023