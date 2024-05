May 20, 2024 / 03:50 PM IST

West Indies : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల‌కు ఆతిథ్య‌మిస్తున్న వెస్టిండీస్(West Indies) కీల‌క పోరుకు సిద్ద‌మైంది. మెగా టోర్నీకి ముందు ద‌క్షిణాఫ్రికాతో మూడు మ్యాచ్‌ల పొట్టి సిరీస్ ఆడ‌నుంది. స్వ‌దేశంలో జ‌రిగే స‌ఫారీ ఫైట్ కోసం క‌రీబియ‌న్ సెలెక్ట‌ర్లు కొత్త కెప్టెన్‌ను ఎంపిక చేశారు. రెగ్యుల‌ర్ సార‌థి రొవ్‌మ‌న్ పావెల్(Rovman Powell) స్థానంలో బ్రాండ‌న్ కింగ్‌(Brandon King)కు ప‌గ్గాలు అప్ప‌గించారు. 15 మంది బృంద‌లో ఎవ‌రెవ‌రు ఉన్నారంటే..

వెస్టిండీస్ స్క్వాడ్ : బ్రాండ‌న్ కింగ్‌(కెప్టెన్), రోస్ట‌న్ ఛేజ్, అలిక్ అథ‌న‌జె, జాన్స‌న్ చార్లెస్, అండ్రే ఫ్లెచ‌ర్, మాథ్యూ ఫొర్డే, జేస‌న్ హోల్డ‌ర్, అకీల్ హొసేన్, ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్, కైల్ మేయ‌ర్స్, ఒబెడ్ మెక్‌కాయ్, గుడ‌కేశ్ మోతీ, రొమారియో షెప‌ర్డ్, హెడేన్ వాల్ష్.

