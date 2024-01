January 22, 2024 / 02:53 PM IST

BFI : ఆసియా ఒలింపిక్ క్వాలిఫ‌య‌ర్‌లో భార‌త షూట‌ర్ల స్ఫూర్తితో బాక్స‌ర్లు(Boxers) ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్(Paris Olympics 2024) బెర్తుపై గురి పెట్టనున్నారు. ఫిబ్ర‌వ‌రిలో ఇట‌లీలో జరుగ‌బోయే మొదటి వ‌ర‌ల్డ్ క్యాలిఫికేష‌న్ టోర్న‌మెంట్‌ (World Qualification Tournament)లో తొమ్మ‌ది మంది బాక్స‌ర్లు పంచ్ ప‌వ‌ర్ చూపించేందుకు సిద్ధ‌మ‌వ‌తున్నారు. ఈ టోర్నీ కోసం సోమ‌వారం భార‌త బాక్సింగ్ స‌మాఖ్య‌(BFI) 9 మందితో కూడిన బృందాన్ని ప్ర‌క‌టించింది.

ఆరుసార్లు ఆసియా చాంపియ‌న్‌షిప్ మెడ‌లిస్ట్ శివ థాపా(Shiva Thapa), కామన్‌వెల్త్‌లో కంచు మోత మోగించిన జైస్మిన్ లంబోరియా(Jaismine Lamboria)లు ఈ లిస్ట్‌లో ఉన్నారు. వీళ్ల‌తో పాటు అంకుశిత బొరో(66 కిలోలు), నేష‌న‌ల్ చాంపియ‌న్ ల‌క్ష్య చాహ‌ర్‌(80 కిలోలు), సంజీత్ కుమార్(92 కిలోలు), న‌రేంద‌ర్ బెర్వాల్‌(92 ప్ల‌స్ కేజీ), మ‌హ్మ‌ద్ హుసాముద్దీన్‌(57 కిలోలు), దీప‌క్ భోరియా(51 కేజీ), నిషాంత్ దేవ్‌(71 కేజీ)లు చోటు ద‌క్కించుకున్నారు. థాపా 63.3 కిలోల విభాగంలో, లంబోరియా 60 కిలోల విభాగంలో పోటీప‌డ‌నున్నారు. ఇట‌లీలోని బ‌స్టో అర్సీజియోలో ఫిబ్ర‌వ‌రి 29 నుంచి మార్చి 12 వ‌ర‌కూ ఈ టోర్నీ జ‌రుగ‌నుంది.

