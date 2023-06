June 12, 2023 / 09:55 PM IST

TeamIndia – Westindies Tour : వ‌రుసగా రెండోసారి ప్రపంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్(WTC Final) ఆడిన భార‌త జ‌ట్టు మ‌రో సిరీస్‌కు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. వెస్టిండీస్ ప‌ర్య‌ట‌న‌(Westindies Tour)కు బ‌య‌లుదేర‌నుంది. ఈ సిరీస్‌లో టీమిండియా రెండు టెస్టులు, 3 వ‌న్డేలు, 5 టీ20లు ఆడ‌నుంది. ఈ మేర‌కు బీసీసీఐ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా షెడ్యూల్ విడుద‌ల చేసింది. టెస్టు మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే..? మొద‌టి టెస్టు జూలై 12 – 16 తేదీల్లో విండ్స‌ర్ పార్క్ స్టేడియంలో, రెండో టెస్టు 20-24 మ‌ధ్య క్వీన్స్ పార్ట్ ఓవ‌ల్ వేదిక‌గా జ‌ర‌గ‌నున్నాయి.

🚨 NEWS 🚨

2️⃣ Tests

3️⃣ ODIs

5️⃣ T20Is

Here’s the schedule of India’s Tour of West Indies 🔽#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/U7qwSBzg84

— BCCI (@BCCI) June 12, 2023