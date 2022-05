ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ క్రికెటర్‌ ఆండ్రూ సైమండ్స్‌ మృతి

May 15, 2022 / 07:08 AM IST

మెల్‌బోర్న్‌: ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్‌, దిగ్గజ ఆల్‌రౌండర్‌ ఆండ్రూ సైమండ్స్‌ (Andrew Symonds) మృతిచెందాడు. క్వీన్స్‌లాండ్‌లోని టౌన్‌విల్లేలో శనివారం రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో సైమండ్స్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. వేగంగా వెళ్తున్న కారు అదుపుతప్పి బోల్తా కొట్టినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. ప్రమాద స‌మ‌యంలో సైమండ్స్ ఒక్కరే కారులో ఉన్నట్లు సమాచారం. దిగ్గజ క్రికెటర్‌ మృతితో క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియాతో పాటు క్రీడాలోకం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. ఇటీవలే ఆసీస్‌ మాజీ క్రికెటర్లు షేన్ వార్న్, రోడ్‌ మార్ష్‌ మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే.

సైమండ్స్‌ మృతిపట్ల మాజీ సహచరుడు ఆడమ్‌ గిల్‌క్రిస్ట్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశాడు. అతని మృతి తనను ఎంతగానో కలచివేసిందని చెప్పాడు. అతనితో ఆన్‌ ఫీల్డ్‌, ఆఫ్‌ పీల్డ్‌లో అతనితో మంచి అనుబంధం ఉన్నదని తెలిపాడు. సైమండ్స్‌ మరణం పట్ల ఐసీసీ సంతాపం తెలిపింది.

Tragic news surrounding the former Australia all-rounder and our thoughts are with his friends and family.https://t.co/6eXiz8Mb5O

— ICC (@ICC) May 14, 2022