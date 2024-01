January 15, 2024 / 06:59 PM IST

Australia Open 2024: సుమారు ఏడాదిన్నర తర్వాత టెన్నిస్‌ రాకెట్‌ పట్టి తిరిగి సత్తా చాటాలని ఉవ్విళ్లూరిన జపాన్‌ టెన్నిస్‌ సంచలనం నవోమి ఒసాకాకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. కొద్దిరోజుల క్రితమే కూతురుకు జన్మనిచ్చి ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ ద్వారా గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టోర్నీలకు రీఎంట్రీ ఇచ్చిన ఒసాకా.. తొలి రౌండ్‌లోనే ఇంటిముఖం పట్టింది. ఆదివారం ముగిసిన మహిళల సింగిల్స్‌ తొలి రౌండ్‌ మ్యాచ్‌లో 4-6, 6-7 (2-7) తేడాతో ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన కరోలినా గార్సియా చేతిలో పరాజయం పాలైంది. రెండు సెట్లతో పాటు టై బ్రేక్‌లోనూ ఒసాకా తన మార్కును చూపలేకపోయింది.

తొలి సెట్‌ గెలిచిన జోష్‌లో ఉన్న కరోలినా.. ఒసాకా రెండో సెట్‌లో ప్రతిఘటించినా నియంత్రణ కోల్పోకుండా ఆడింది. మ్యాచ్‌ మొత్తం ఆమె ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఈ విజయంతో ఫ్రెంచ్‌ క్రీడాకారిణి.. రెండో రౌండ్‌కు చేరింది. సెకండ్‌ రౌండ్‌లో గార్సియా.. మగ్డలెనా ఫ్రెచ్‌ (పొలాండ్‌)తో తలపడనుంది. మహిళల తొలి రౌండ్‌లో భాగంగా మూడో రోజైన జనవరి 16న స్టార్‌ ప్లేయర్లు కార్లోస్‌ అల్కరజ్‌ (స్పెయిన్‌), ఇగా స్వియాటెక్‌ (పోలండ్‌) వంటి స్టార్‌ ప్లేయర్లు నేడు ఢీకొనబోతున్నారు. ఆదివారం పురుషుల సింగిల్స్‌లో.. బ్రిటన్‌ టెన్నిస్‌ స్టార్‌ ఆండీ ముర్రే.. అర్జెంటీనాకు చెందిన థామస్‌ మార్టిన్‌ ఎట్జెవెర్రీ చేతిలో ఓడిపోయాడు.

Air Garcia has lift off at #AO2024 ! #AusOpen • @CaroGarcia pic.twitter.com/vIvZMZGjFq

💪@CaroGarcia has an early break and is looking to consolidate. She leads Naomi Osaka 4-3 out on RLA.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/SShNHFOukM

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024