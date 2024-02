AUS vs WI: భారీ ఛేదనలో తడబడ్డ విండీస్‌.. సిరీస్‌ ఆసీస్‌ కైవసం

February 11, 2024 / 05:42 PM IST

AUS vs WI: స్వదేశంలో వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను ఆస్ట్రేలియా చేజిక్కించుకుంది. రెండ్రోజుల క్రితమే ముగిసిన తొలి టీ20లో కొద్దిపాటి తేడాతో ఓడిన విండీస్‌.. రెండో మ్యాచ్‌లోనూ లక్ష్యానికి దగ్గరగా వచ్చినా కీలక సమయంలో వికెట్లు కోల్పోవడంతో సిరీస్‌ను కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. అడిలైడ్‌ ఓవల్‌ వేదికగా ముగిసిన రెండో టీ20లో ఆస్ట్రేలియా నిర్దేశించిన 242 పరుగుల ఛేదనలో విండీస్‌.. 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 207 పరుగులు చేసింది. ఫలితంగా ఆసీస్‌ 34 పరుగుల తేడాతో జయకేతనం ఎగురవేసింది.

టాస్‌ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆస్ట్రేలియాకు గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ (120 నాటౌట్‌), టిమ్‌ డేవిడ్‌ (31 నాటౌట్‌)లు రాణించారు. ఈ ఇద్దరూ దంచికొట్టడంతో ఆసీస్‌ భారీ స్కోరు సాధించింది. అనంతరం ఛేదనలో విండీస్‌ ఆది నుంచే తడబడింది. ప్రమాదకర ఓపెనర్‌ బ్రాండన్‌ కింగ్.. ఐదు పరుగులే చేసి హెజిల్‌వుడ్‌ బౌలింగ్‌లో ఔటవగా మరో ఓపెనర్‌ జాన్సన్‌ ఛార్లెస్‌ (11 బంతుల్లో 24, 1 ఫోర్‌, 3 సిక్సర్లు) కూడా నిష్క్రమించాడు. నికోలస్‌ పూరన్‌ వరుసగా మూడు సిక్సర్లు (18) కొట్టినా ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేదు. వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన షై హోప్‌ డకౌట్‌ అవగా కెప్టెన్‌ రొవ్మన్‌ పావెల్‌ (36 బంతుల్లో 63, 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) పోరాడాడు.

