October 7, 2023 / 03:59 PM IST

హాంగ్జౌ: ఆసియా క్రీడల్లో భారత్‌కు మరో గోల్డ్‌ మెడల్‌ దక్కింది. ఆఖరి నిమిషంలో వివాదాస్పదమైన భారత్‌, ఇరాన్‌ మెన్స్‌ కబడ్డీ ఫైనల్‌లో ఎట్టకేలకు భారత్‌నే విజయం వరించింది. చివరి నిమిషంలో ఓ రైడ్‌కు సంబంధించి అంపైర్‌ ఇచ్చిన నిర్ణయం వివాదాస్పదంగా మారింది. దాంతో ఇరు జట్లు అంపైర్‌ నిర్ణయంపై నిరసన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ క్రమంలో దాదాపు గంటపాటు ఆట నిలిచిపోయింది.

pic.twitter.com/YFnIAMpEhK

India are clear winners, just the refree does not know the rules

Disgusting #AsianGames #Kabaddi

— Messi fan boy (@iam_prash004) October 7, 2023