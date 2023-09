September 3, 2023 / 12:01 PM IST

Asia Cup 2023 | శ్రీలంకలో జరుగుతున్న ఆసియా కప్ టోర్నీ (Asia Cup 2023)లో భారత్, పాకిస్థాన్ (India Vs Pakistan) మధ్య మ్యాచ్ ర‌ద్దు అయిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో మొద‌ట టాస్ తొలుత టాస్ గెలుచుకున్న టీమ్‌ఇండియా 266 పరుగులు చేసింది. రోహిత్ శర్మ 11, విరాట్ కోహ్లీ 4, శ్రేయస్ అయ్యర్ 14, శుభ్ మన్ గిల్ 10 పరుగులకే ఔటయ్యారు. 25 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి టీం ఇండియా నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 127 పరుగులు చేసింది. 66 పరుగులకు నాలుగు వికెట్లు కోల్పోవడంతో చక్కదిద్దే బాధ్యతను ఇషాన్ కిషాన్ (87), హార్దిక్ పాండ్యా (82) చేపట్టారు.

వీరిద్దరూ నిలకడగా ఆడుతూ.. (ఇషాన్ (87), హార్దిక్ (82)) స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో ఓ అరుదైన సంఘ‌ట‌న చోటు చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో భాగంగా భారత బ్యాట్స్‌మెన్ హార్దిక్ పాండ్యా, ఇషాన్ కిషన్ బౌండరీ కొట్టినప్పుడు ఆదిపురుష్ సినిమాలోని రామ్ సియా రామ్ (Ram Siya Ram) పాటను డీజే నిర్వాహకులు ప్లే చేశారు. వీరిద్దరూ బౌండరీ కొట్టిన ప్రతిసారి రామ్ సియా రామ్ (Ram Siya Ram) పాట రావడంతో స్టేడియం మొత్తం దద్దరిల్లింది. అభిమానులు కూడా ఈ పాటను బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. అయితే రావణుడి సొంత ఇలాకాలో ఈ పాట రావ‌డంతో దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Ram Siya Ram Song from #Prabhas‘s #Adipurush was Played after Every Boundary by Hardik during #INDvPAK, that too in Sri Lanka.pic.twitter.com/00xoogL6fZ#INDvsPAK #pakvindia #indiavspak #Ishan #kishan #ishankishan #hardik #pandya #HarisRauf

— AP (@AksP009) September 2, 2023