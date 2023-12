December 28, 2023 / 04:15 PM IST

IND v RSA : భార‌త్‌తో సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న‌ తొలి టెస్టులో ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa) ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలో ప‌డింది. లంచ్ స‌మయానికి స‌ఫారీ జ‌ట్టు 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 392 ప‌రుగులు చేసింది. దాంతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో బ‌వుమా సేన‌ 147 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ మార్కో జాన్‌సేన్‌(72), క‌గిసో ర‌బ‌డ‌(1) క్రీజులో ఉన్నారు.

The HUGE wicket of Elgar came via a glove down leg

Tune in to the 1st #SAvIND Test LIVE on @StarSportsIndia pic.twitter.com/uFCx2hV44R

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 28, 2023