March 10, 2023 / 01:17 PM IST

అహ్మాదాబాద్‌: స్పిన్న‌ర్ అశ్విన్(Ashwin) ఒకే ఓవ‌ర్‌లో రెండు వికెట్లు తీశాడు. సెంచ‌రీ కొట్టిన గ్రీన్‌, కీప‌ర్ క్యారీ వికెట్ల‌ను త‌న ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఆసీస్‌తో జ‌రుగుతున్న నాలుగ‌వ టెస్టు(fourth test) రెండో రోజు రెండో సెష‌న్‌లో ఇండియాకు బ్రేక్ వ‌చ్చింది. అశ్విన్ వేసిన 34వ ఓవ‌ర్‌లో ఆ రెండు వికెట్లు ప‌డ్డాయి. గ్రీన్ 114 ర‌న్స్‌కు, అలెక్స్ క్యారీ డ‌కౌట్ అయ్యారు.

𝐎𝐧𝐞 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐰𝐨! 🔥🔥

A sigh of relief for #TeamIndia as @ashwinravi99 strikes twice in an over to remove Cameron Green and Alex Carey 💪🏻💪🏻

