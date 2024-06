June 1, 2024 / 10:33 PM IST

IND vs BAN : వామ‌ప్ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా నిర్దేశించిన భారీ ఛేద‌న‌లో బంగ్లాదేశ్ (Bangladesh) త‌డ‌బ‌డుతోంది. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేస‌ర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్(Arshdeep Singh) విజృంభ‌ణ‌తో కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. స్పీడ్‌స్ట‌ర్ సిరాజ్ సైతం ఓ చేయి వేయ‌డంతో ప‌వ‌ర్ ప్లే లో మూడు వికెట్ల న‌ష్టానికి 27 ర‌న్స్ కొట్టింది.

ప్ర‌స్తుతం ఓపెన‌ర్ తంజిద్ హ‌స‌న్(15), తౌహిద్ హృద‌య్(13)లు ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. 7 ఓవ‌ర్ల‌కు బంగ్లా స్కోర్.. 38/3. ఆ జ‌ట్టు విజ‌యానికి 78 బంతుల్లో 145 ర‌న్స్ కావాలి.

పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ వేట‌కు సిద్ద‌మైన‌ భార‌త జ‌ట్టు న్యూయార్క్ గ‌డ్డ‌పై దంచింది. న‌స్సౌ కౌంటీ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ స్టేడియంలో బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రుగుతున్న‌ ఏకైక‌ వామ‌ప్ మ్యాచ్‌లో రిష‌భ్ పంత్(53 32 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) హాఫ్ సెంచ‌రీతో.. చెల‌రేగాడు. ఇక వైస్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(40 నాటౌట్) తానేమీ త‌క్కువ కాద‌న్న‌ట్టు సిక్స‌ర్ల మోత మోగించాడు. మిస్ట‌ర్ 360 సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌(31)సైతం తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌డంతో టీమిండియా నిర్ణీత ఓవ‌ర్లో 6 వికెట్ల నష్టానికి 182 ర‌న్స్ కొట్టింది.

