April 1, 2024 / 10:23 PM IST

IPL 2024 RR vs MI : ముంబైని త‌క్కువ‌కే క‌ట్ట‌డి చేసిన‌ రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. మ‌ఫాకే, ఆకాశ్ మ‌ధ్వాల్ ధాటికి ప‌వ‌ర్ ప్లేలో రెండు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆకాశ్ మ‌రోసారి షార్ట్ పిచ్ బంతితో జోష్ బ‌ట్ల‌ర్ (13)ను బోల్తా కొట్టించాడు. అక్క‌డితో 48 ప‌రుగుల‌కే రాజ‌స్థాన్ మూడు వికెట్లు ప‌డ్డాయి. ప్ర‌స్తుతం రియ‌న్ ప‌రాగ్ (12 నాటౌట్), అశ్విన్‌(1)లు ఆడుతున్నారు. 8 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 60/3. రాజ‌స్థాన్ విజ‌యానికి ఇంకా 66 ప‌రుగులు కావాలి.

ఇంగ్లండ్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో చెల‌రేగిన ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(10) ఐపీఎల్‌లో పేల‌వ ఫామ్‌తో నిరాశ‌ప‌రిచాడు. క్వెనా మఫాకా ఓవ‌ర్లో క‌వ‌ర్స్‌లో అత‌డు టిమ్ చేతికి చిక్కాడు. మూడు బౌండ్రీల‌తో జోరు మీదున్న‌ డేంజ‌ర‌స్ శాంస‌న్‌(12)ను ఆకాశ్ మ‌ధ్వాల్ వెన‌క్కి పంపాడు.

