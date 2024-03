IPL 2024 Promo | ఐపీఎల్‌-17 ప్రోమో వచ్చేసింది.. వీడియో వైరల్‌

March 3, 2024 / 05:00 PM IST

IPL 2024 Promo | మరో మూడు వారాల్లో మొదలుకాబోయే ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) 17వ సీజన్‌ హంగామా ఇప్పటికే మొదలైంది. కొద్దిరోజుల క్రితమే బీసీసీఐ.. ఐపీఎల్‌ -2024 తొలి విడత షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేయగా తాజాగా ఈలీగ్‌ అఫిషీయల్‌ టెలివిజన్‌ పార్ట్‌నర్‌ స్టార్‌.. ప్రోమోను వదిలింది. రిషభ్‌ పంత్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌, హార్ధిక్‌ పాండ్యాలు నటించిన ఈ ప్రోమో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. 90 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ యాడ్‌తో స్టార్‌.. ఐపీఎల్‌ ప్రారంభంపై మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.

యాడ్‌లో రిషభ్‌ పంత్‌ సిక్కు వేషధారణలో కనిపించాడు. ఇటీవలే విడుదలై బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ కొట్టిన యానియల్‌ సినిమా స్టైల్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన పంత్‌.. ఓ పంజాబీ డాబాలోకి వచ్చి గతేడాది ఐపీఎల్‌ ఫైనల్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌పై సిక్సర్‌ కొట్టి గెలిపించిన జడేజాను ధోని హత్తుకోవడం చూసి కన్నీరు కారుస్తాడు.

కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ యాడ్‌లో ప్యూర్‌ బెంగాలీ అబ్బాయిగా కనిపించాడు. కండ్లకు పాతకాలం నాటి అద్దాలు పెట్టుకుని గతేడాది గుజరాత్‌ పై రింకూ సింగ్‌ ఆఖరి ఓవర్లో వరుసగా ఐదు బంతుల్లో ఐదు సిక్సర్లు కొట్టిన వీడియోను ఫ్యామిలీతో చూస్తూ ఎంజాయ్‌ చేసినట్టు నటించాడు.

