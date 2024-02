Virat Kohli Deepfake| మొన్న సచిన్‌.. ఇవాళ కోహ్లీ.. స్టార్లకు తప్పని ‘డీప్‌ ఫేక్‌’ గోల

February 18, 2024 / 04:11 PM IST

Virat Kohli Deepfake | కొద్దిరోజుల క్రితం భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ను టార్గెట్‌ చేసిన మోసగాళ్లు.. తాజాగా టీమిండియా బ్యాటింగ్‌ మ్యాస్ట్రో విరాట్‌ కోహ్లీనీ వదలలేదు. సచిన్‌ డీప్‌ ఫేక్‌ వీడియో సృష్టించి అందులో అతడు ఓ గేమింగ్‌ యాప్‌ను ప్రమోట్‌ చేస్తున్నట్టుగా చెప్పించారు. తన కూతురు సారా టెండూల్కర్‌ నిత్యం ఈ గేమింగ్‌ యాప్‌ ఆడుతుందని, డబ్బులు బాగా సంపాదిస్తుందని సచిన్‌ చెప్పినట్టు డీప్‌ ఫేక్‌ వీడియో సృష్టించారు. తాజాగా మోసగాళ్లకు కోహ్లీ టార్గెట్‌ అయ్యాడు.

విరాట్‌ కోహ్లీ ఈ వీడియోలో ఏవియేటర్‌ అనే గేమింగ్‌ యాప్‌ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు క్రియేట్‌ చేశారు. ఇందులో డబ్బులు పెడితే రెట్టింపు ఆదాయం వస్తుందని, తానూ ఖాళీ దొరికితే ఇందులో డబ్బులు డిపాజిట్‌ చేస్తానని కోహ్లీ చెప్పినట్టుగా వీడియోలో ఉంది. ఈ యాప్‌ ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకుంటే బోనస్‌ కూడా వస్తుందని కోహ్లీ చూపించినట్టుగా వీడియోలో ఉంది. మోసగాళ్లు.. కోహ్లీతో పాటు ప్రముఖ యాంకర్‌ అంజనా ఓమ్‌ కశ్యప్‌ కూడా దీని గురించి మాట్లాడినట్టు డీప్‌ ఫేక్‌ సృష్టించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

అయితే ఈ వీడియోపై కోహ్లీ నుంచి ఎలాంటి స్పందనా రాలేదు. ఇంగ్లండ్‌తో స్వదేశంలో జరుగుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ నుంచి వ్యక్తిగత కారణాలతో తప్పుకున్న కోహ్లీ.. కొద్దిరోజులుగా కుటుంబంతోనే గడుపుతున్నాడు. ఇదిలాఉండగా గతంలో సచిన్‌ డీప్‌ ఫేక్‌ వీడియో వచ్చినప్పుడు అతడు వెంటనే అందుకు సంబంధించిన వీడియోను అతడు ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌)లో పోస్ట్‌ చేసి ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించాడు. ప్రముఖ సినీ తారలు రష్మిక మందన్న, కత్రినా కైఫ్‌లు ఈ డీప్‌ ఫేక్‌ బాధితులేనన్న విషయం విదితమే.

