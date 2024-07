James Anderson | మొన్న రిటైర్మెంట్‌.. మూడు రోజులకే మళ్లీ జట్టుతో చేరిన అండర్సన్‌

July 17, 2024 / 06:43 PM IST

James Anderson | ప్రపంచ క్రికెట్‌లో మరే పేస్‌ బౌలర్‌కు సాధ్యం కాని విధంగా 188 టెస్టులాడి ఏకంగా 704 వికెట్లు పడగొట్టిన ఇంగ్లండ్‌ దిగ్గజం జేమ్స్‌ అండర్సన్‌ మళ్లీ జాతీయ జట్టుతో చేరాడు. 41 ఏండ్ల అండర్సన్‌.. స్వదేశంలో వెస్టిండీస్‌తో లార్డ్స్‌ వేదికగ ఇటీవలే ముగిసిన తొలి టెస్టు తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన విషయం తెలిసిందే. అయితే రిటైర్మెంట్‌ తర్వాత మూడు రోజులకే జిమ్మీ (అండర్సన్‌ ముద్దుపేరు) మళ్లీ జాతీయ జట్టుకు సేవలందించనున్నాడు. అతడు ఇంగ్లండ్‌కు బౌలింగ్‌ మెంటార్‌గా నియమితుడవడంతో గురువారం నుంచి మొదలుకాబోయే రెండో టెస్టు నుంచే అతడి విధులు మొదలవబోతున్నాయి.

లార్డ్స్‌ టెస్టులో 4 వికెట్లు తీసిన జిమ్మీకి ఘనమైన వీడ్కోలు దక్కింది. అతడి రిటైర్మెంట్‌ నేపథ్యంలో రెండో టెస్టుకు ఇంగ్లండ్‌ మార్క్‌వుడ్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకుంది. 2012 తర్వాత ఇంగ్లండ్ క్రికెట్‌ జట్టు టెస్టులలో స్టువర్ట బ్రాడ్‌, అండర్సన్‌ లేకుండా టెస్టులు ఆడనుండటం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ట్రెంట్‌బ్రిడ్జ్‌ వేదికగా జరుగబోయే ఈ మ్యాచ్‌లోనూ గెలిచి సిరీస్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేయాలని బెన్‌ స్టోక్స్‌ సేన భావిస్తుండగా ఈ ఏడాది గబ్బా టెస్టు (ఆస్ట్రేలియాతో) ఫలితాన్ని రిపీట్‌ చేయాలని విండీస్‌ కోరుకుంటోంది.

James Anderson now is the OFFICIAL MENTOR of England’s Test team. pic.twitter.com/JsIuubWFp7

— Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) July 17, 2024