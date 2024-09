September 13, 2024 / 10:26 AM IST

గ్రేట‌ర్ నోయిడా: ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్‌, న్యూజిలాండ్(Afghanistan Vs New Zealand) మ‌ధ్య జ‌ర‌గాల్సిన ఏకైక టెస్టు వ‌ర్షార్ప‌ణం అయ్యింది. గ్రేట‌ర్ నోయిడాలోని షాహిద్ విజ‌య్ సింగ్ పాటిక్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్‌లో ఇవాళ అయిదో రోజు కూడా వ‌ర్షం వ‌ల్ల ఆట సాగ‌లేదు. ఒక్క బంతి ప‌డ‌కుండానే టెస్టు మ్యాచ్ ముగిసింది. టెస్టు క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో ఇలా ఒక్క బంతి కూడా ప‌డ‌కుండా మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేయ‌డం ఇది ఎనిమిదోసారి కావ‌డం విశేషం. పిచ్ చిత్త‌డిగా ఉన్న కార‌ణంగా, తొలి రెండు రోజుల ఆట‌ను ర‌ద్దు చేశారు. ఇక మిగితా మూడు రోజులు వ‌ర్షం వ‌ల్ల మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌లేదు. ఈ మ్యాచ్‌కు క‌నీసం టాస్ కూడా వేయ‌లేదు. గ్రేట‌ర్ నోయిడాలో వాన వ‌ల్ల మ్యాచ్ ర‌ద్దు అయిన‌ట్లు ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు ప్ర‌క‌టించింది.

The one-off Test against Afghanistan has officially been called off early on day five following further rain in Noida.

The Test squad will relocate to Sri Lanka tomorrow ahead of the two-Test WTC series in Galle starting Weds, Sept 18 – Live in NZ on @skysportnz #AFGvNZ #SLvNZ pic.twitter.com/IyfPdvlwMN

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 13, 2024